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Оккупанты активизировали работу Мариупольского порта для перевозки военных грузов - горсовет

Киев • УНН

 • 198 просмотра

россия готовит инфраструктуру во временно оккупированном Мариуполе для перевозки военных грузов, активизировав работу порта и железной дороги. Запланирована модернизация порта для вывоза похищенного зерна и металла, а также создание условий для быстрой перекачки горючего.

Оккупанты активизировали работу Мариупольского порта для перевозки военных грузов - горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе активизировалась работа порта и железной дороги - россияне готовят инфраструктуру для перевозки военных грузов. По данным Центра изучения оккупации, в порту создают условия для быстрой перекачки горючего в цистерны. Параллельно заявлено о планах модернизации порта для наращивания объемов вывоза похищенного зерна и металла. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Детали

В Мариуполе активизировалась работа порта и железной дороги для перевозки военных грузов. Оккупанты последние дни активизировали работу по подготовке нового причала Мариупольского порта и железнодорожных путей для приема военного груза

- сообщает Центр изучения оккупации.

Как отмечает горсовет, из-за образования участков железной дороги Мелитополь-Токмак и Токмак-Бердянск, основным маршрутом планируют сделать ветку Мариуполь - Волноваха – Розовка - Токмак.

В самом порту готовят инфраструктуру для быстрой перекачки горючего в железнодорожные цистерны

- добавили в городском совете.

В Мариуполе оккупанты устраивают облавы на украинцев без паспорта рф - ЦНС09.06.25, 16:57 • 3094 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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Волноваха
Токмак
Бердянск
Мелитополь
Мариуполь
Tesla
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