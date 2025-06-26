Оккупанты активизировали работу Мариупольского порта для перевозки военных грузов - горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе активизировалась работа порта и железной дороги - россияне готовят инфраструктуру для перевозки военных грузов. По данным Центра изучения оккупации, в порту создают условия для быстрой перекачки горючего в цистерны. Параллельно заявлено о планах модернизации порта для наращивания объемов вывоза похищенного зерна и металла. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Детали

В Мариуполе активизировалась работа порта и железной дороги для перевозки военных грузов. Оккупанты последние дни активизировали работу по подготовке нового причала Мариупольского порта и железнодорожных путей для приема военного груза - сообщает Центр изучения оккупации.

Как отмечает горсовет, из-за образования участков железной дороги Мелитополь-Токмак и Токмак-Бердянск, основным маршрутом планируют сделать ветку Мариуполь - Волноваха – Розовка - Токмак.

В самом порту готовят инфраструктуру для быстрой перекачки горючего в железнодорожные цистерны - добавили в городском совете.

В Мариуполе оккупанты устраивают облавы на украинцев без паспорта рф - ЦНС