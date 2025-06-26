Оккупанты активизировали работу Мариупольского порта для перевозки военных грузов - горсовет
Киев • УНН
россия готовит инфраструктуру во временно оккупированном Мариуполе для перевозки военных грузов, активизировав работу порта и железной дороги. Запланирована модернизация порта для вывоза похищенного зерна и металла, а также создание условий для быстрой перекачки горючего.
Во временно оккупированном Мариуполе активизировалась работа порта и железной дороги - россияне готовят инфраструктуру для перевозки военных грузов. По данным Центра изучения оккупации, в порту создают условия для быстрой перекачки горючего в цистерны. Параллельно заявлено о планах модернизации порта для наращивания объемов вывоза похищенного зерна и металла. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.
Детали
В Мариуполе активизировалась работа порта и железной дороги для перевозки военных грузов. Оккупанты последние дни активизировали работу по подготовке нового причала Мариупольского порта и железнодорожных путей для приема военного груза
Как отмечает горсовет, из-за образования участков железной дороги Мелитополь-Токмак и Токмак-Бердянск, основным маршрутом планируют сделать ветку Мариуполь - Волноваха – Розовка - Токмак.
В самом порту готовят инфраструктуру для быстрой перекачки горючего в железнодорожные цистерны
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