В Мариуполе оккупанты устраивают облавы на украинцев без паспорта рф - ЦНС

Во временно оккупированном Мариуполе российские террористы устроили облавы на украинцев под предлогом проверки "трудовых мигрантов". На самом же деле цель таких проверок и обысков - давление на местных жителей, которые не оформили паспорт рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Облавы проводят полицаи и фсб.

Проверяют строительные компании, где работают люди без "документа предателя". Именно они становятся живой силой на незаконных объектах, где оккупанты пытаются скрыть следы своих преступлений.