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В Мариуполе оккупанты устраивают облавы на украинцев без паспорта рф - ЦНС

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Во временно оккупированном Мариуполе россияне проводят облавы на украинцев без российского паспорта. Цель - давление на местных жителей, которые не оформили паспорт рф.

В Мариуполе оккупанты устраивают облавы на украинцев без паспорта рф - ЦНС

Во временно оккупированном Мариуполе российские террористы устроили облавы на украинцев под предлогом проверки "трудовых мигрантов". На самом же деле цель таких проверок и обысков - давление на местных жителей, которые не оформили паспорт рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Облавы проводят полицаи и фсб.

Проверяют строительные компании, где работают люди без "документа предателя". Именно они становятся живой силой на незаконных объектах, где оккупанты пытаются скрыть следы своих преступлений.

- рассказали в ЦНС.

В Мелитополе оккупанты дают воду только по российскому паспорту — ЦНС 08.06.25, 07:36 • 3966 просмотров

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что кремль будет отвечать за каждого украинца, объявленного "чужим" на родной земле.

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Напомним

В открытом оккупантами музее Жданова в Мариуполе устроили выставку, посвященную 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота рф, военные которой участвовали в трехмесячной блокаде города и убийстве мирных жителей.

На оккупированных территориях Запорожья россияне проводят "ревизию" детей03.06.25, 23:51 • 7714 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Мариуполь
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