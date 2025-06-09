В Мариуполе оккупанты устраивают облавы на украинцев без паспорта рф - ЦНС
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариуполе россияне проводят облавы на украинцев без российского паспорта. Цель - давление на местных жителей, которые не оформили паспорт рф.
Во временно оккупированном Мариуполе российские террористы устроили облавы на украинцев под предлогом проверки "трудовых мигрантов". На самом же деле цель таких проверок и обысков - давление на местных жителей, которые не оформили паспорт рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Облавы проводят полицаи и фсб.
Проверяют строительные компании, где работают люди без "документа предателя". Именно они становятся живой силой на незаконных объектах, где оккупанты пытаются скрыть следы своих преступлений.
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Напомним
В открытом оккупантами музее Жданова в Мариуполе устроили выставку, посвященную 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота рф, военные которой участвовали в трехмесячной блокаде города и убийстве мирных жителей.
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