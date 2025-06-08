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В Мелитополе оккупанты дают воду только по российскому паспорту — ЦНС

Киев • УНН

 • 452 просмотра

В Мелитополе россияне превратили воду в инструмент принуждения, раздавая её только "гражданам России". ЦНС призывает международное сообщество реагировать на шантаж гражданского населения ВОТ Украины.

В Мелитополе оккупанты дают воду только по российскому паспорту — ЦНС

Во временно оккупированном Мелитополе российские террористы превратили доступ к питьевой воде в инструмент принуждения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в район Авиагородок захватчики завезли баклажки с водой, однако раздача происходила исключительно для так называемых "граждан россии".

Организаторами "акции" стали представители оккупационной администрации, депутаты-коллаборационисты и путинская ручная партия "единая россия". Это еще один этап шантажа. Кто не предал Украину, тот лишен базовых прав

- говорится в статье.

В ЦНС называют эти действия военным преступлением и призывают международное сообщество не игнорировать практику шантажа гражданского населения ВОТ Украины, которую применяет россия.

Напомним

По информации ЦНС, в Мелитополе оккупанты начали "ревизию" детей без родителей, готовя их к вывозу в россию. Под видом заботы они собирают данные о детях, чтобы депортировать их.

россия приговорила к большим срокам заключения пятерых жителей оккупированного Мелитополя29.04.25, 16:16 • 5580 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Украина
Мелитополь
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