В Мелитополе оккупанты дают воду только по российскому паспорту — ЦНС

Во временно оккупированном Мелитополе российские террористы превратили доступ к питьевой воде в инструмент принуждения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в район Авиагородок захватчики завезли баклажки с водой, однако раздача происходила исключительно для так называемых "граждан россии".

Организаторами "акции" стали представители оккупационной администрации, депутаты-коллаборационисты и путинская ручная партия "единая россия". Это еще один этап шантажа. Кто не предал Украину, тот лишен базовых прав - говорится в статье.

В ЦНС называют эти действия военным преступлением и призывают международное сообщество не игнорировать практику шантажа гражданского населения ВОТ Украины, которую применяет россия.

Напомним

По информации ЦНС, в Мелитополе оккупанты начали "ревизию" детей без родителей, готовя их к вывозу в россию. Под видом заботы они собирают данные о детях, чтобы депортировать их.

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