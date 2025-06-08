В Мелітополі окупанти дають воду тільки за російським паспортом - ЦНС
Київ • УНН
У Мелітополі росіяни перетворили воду на інструмент примусу, роздаючи її тільки "громадянам росії". ЦНС закликає міжнародну спільноту реагувати на шантаж цивільного населення ТОТ України.
У тимчасово окупованому Мелітополі російські терористи перетворили доступ до питної води на інструмент примусу. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що у район Авіагородок загарбники завезли баклажки з водою, однак роздача відбувалася виключно для так званих "громадян росії".
Організаторами "акції" стали представники окупаційної адміністрації, депутати-колаборанти та путінська ручна партія "єдіна росія". Це ще один етап шантажу. Хто не зрадив Україну, того позбавлено базових прав
У ЦНС називають ці дії воєнним злочином і закликають міжнародну спільноту не ігнорувати практику шантажу цивільного населення ТОТ України, яку застосовує росія.
Нагадаємо
За інформацією ЦНС, в Мелітополі окупанти розпочали "ревізію" дітей без батьків, готуючи їх до вивезення в росію. Під виглядом піклування вони збирають дані про дітей, щоб депортувати їх.
росія засудила до великих строків ув'язнення п'ятьох мешканців окупованого Мелітополя29.04.25, 16:16 • 5584 перегляди