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В Мелітополі окупанти дають воду тільки за російським паспортом - ЦНС

Київ • УНН

 • 868 перегляди

У Мелітополі росіяни перетворили воду на інструмент примусу, роздаючи її тільки "громадянам росії". ЦНС закликає міжнародну спільноту реагувати на шантаж цивільного населення ТОТ України.

В Мелітополі окупанти дають воду тільки за російським паспортом - ЦНС

У тимчасово окупованому Мелітополі російські терористи перетворили доступ до питної води на інструмент примусу. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у район Авіагородок загарбники завезли баклажки з водою, однак роздача відбувалася виключно для так званих "громадян росії".

Організаторами "акції" стали представники окупаційної адміністрації, депутати-колаборанти та путінська ручна партія "єдіна росія". Це ще один етап шантажу. Хто не зрадив Україну, того позбавлено базових прав

- йдеться у статті.

У ЦНС називають ці дії воєнним злочином і закликають міжнародну спільноту не ігнорувати практику шантажу цивільного населення ТОТ України, яку застосовує росія.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, в Мелітополі окупанти розпочали "ревізію" дітей без батьків, готуючи їх до вивезення в росію. Під виглядом піклування вони збирають дані про дітей, щоб депортувати їх.

росія засудила до великих строків ув'язнення п'ятьох мешканців окупованого Мелітополя29.04.25, 16:16 • 5584 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна
Мелітополь
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