В Мелітополі окупанти дають воду тільки за російським паспортом - ЦНС

У тимчасово окупованому Мелітополі російські терористи перетворили доступ до питної води на інструмент примусу. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що у район Авіагородок загарбники завезли баклажки з водою, однак роздача відбувалася виключно для так званих "громадян росії".

Організаторами "акції" стали представники окупаційної адміністрації, депутати-колаборанти та путінська ручна партія "єдіна росія". Це ще один етап шантажу. Хто не зрадив Україну, того позбавлено базових прав