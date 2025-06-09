У Маріуполі окупанти влаштовують облави на українців без паспорта рф - ЦНС

У тимчасово окупованому Маріуполі російські терористи влаштували облави на українців під приводом перевірки "трудових мігрантів". Насправді ж мета таких перевірок і обшуків - тиск на місцевих жителів, які не оформили паспорт рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Облави проводять поліцаї та фсб.

Перевіряють будівельні компанії, де працюють люди без "документа зрадника". Саме вони стають живою силою на незаконних об’єктах, де окупанти намагаються приховати сліди своїх злочинів.