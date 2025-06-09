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У Маріуполі окупанти влаштовують облави на українців без паспорта рф - ЦНС

Київ • УНН

 • 108 перегляди

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни проводять облави на українців без російського паспорта. Мета - тиск на місцевих жителів, які не оформили паспорт рф.

У Маріуполі окупанти влаштовують облави на українців без паспорта рф - ЦНС

У тимчасово окупованому Маріуполі російські терористи влаштували облави на українців під приводом перевірки "трудових мігрантів". Насправді ж мета таких перевірок і обшуків - тиск на місцевих жителів, які не оформили паспорт рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Облави проводять поліцаї та фсб.

Перевіряють будівельні компанії, де працюють люди без "документа зрадника". Саме вони стають живою силою на незаконних об’єктах, де окупанти намагаються приховати сліди своїх злочинів.

- розповіли в ЦНС.

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Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКримінал та НП
Маріуполь
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