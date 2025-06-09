У Маріуполі окупанти влаштовують облави на українців без паспорта рф - ЦНС
Київ • УНН
В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни проводять облави на українців без російського паспорта. Мета - тиск на місцевих жителів, які не оформили паспорт рф.
У тимчасово окупованому Маріуполі російські терористи влаштували облави на українців під приводом перевірки "трудових мігрантів". Насправді ж мета таких перевірок і обшуків - тиск на місцевих жителів, які не оформили паспорт рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Облави проводять поліцаї та фсб.
Перевіряють будівельні компанії, де працюють люди без "документа зрадника". Саме вони стають живою силою на незаконних об’єктах, де окупанти намагаються приховати сліди своїх злочинів.
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