У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"
Київ • УНН
Окупанти планують відкрити митний пост у Маріуполі до 2027 року. Вони також говорять про реконструкцію порту для суден до 10 тисяч тонн.
окупанти планують відкрити "таможенный пост" у зруйнованому Маріуполі до 2027 року та нібито "реконструювати" порт для суден до 10 тис. тонн. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
За даними ЦНС, росіяни заявили про плани відкрити "таможенный пост" у зруйнованому Маріуполі до 2027 року.
Паралельно вони говорять про "реконструкцію" порту та підготовку до заходу суден вантажністю до 10 тисяч тонн.
Насправді це не розвиток міста, а контроль кремля над потоками награбованого зерна, металу та інших ресурсів, які масово вивозять з ТОТ
Нагадаємо
російські окупанти знову активно використовують Маріупольський порт для вивезення пального. Це свідчить про зміну пріоритетів логістики та підготовку до наступальних дій.
Україна закликала запровадити санкції проти рф за незаконне використання азовських портів26.08.25, 01:37 • 3004 перегляди