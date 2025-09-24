У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"

окупанти планують відкрити "таможенный пост" у зруйнованому Маріуполі до 2027 року та нібито "реконструювати" порт для суден до 10 тис. тонн. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

За даними ЦНС, росіяни заявили про плани відкрити "таможенный пост" у зруйнованому Маріуполі до 2027 року.

Паралельно вони говорять про "реконструкцію" порту та підготовку до заходу суден вантажністю до 10 тисяч тонн.

Насправді це не розвиток міста, а контроль кремля над потоками награбованого зерна, металу та інших ресурсів, які масово вивозять з ТОТ