У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"

19:19 • 9540 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 15781 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 17156 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 17730 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 38205 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 24411 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 56477 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 41223 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38516 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 51167 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Сили оборони звільнили 360 км² окупованої території - Зеленський18:03 • 4510 перегляди
Трамп поговорить з Орбаном щодо купівлі Угорщиною російської нафти18:21 • 4478 перегляди
Європа прагне відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року: фон дер Ляєн на зустрічі із Трампом18:37 • 3932 перегляди
НАТО не збиватиме російські літаки: Рубіо озвучив умови18:48 • 14995 перегляди
Російська Курщина під атакою дронів: є пошкодження об'єктів енергетикиVideo20:05 • 2978 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 38206 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 31212 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 46136 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 47641 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 56478 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Урсула фон дер Ляєн
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Нью-Йорк
Дніпропетровська область
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 16987 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 78431 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 39748 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 54818 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 106509 перегляди
Актуальне
Fox News
МіГ-31
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Окупанти планують відкрити митний пост у Маріуполі до 2027 року. Вони також говорять про реконструкцію порту для суден до 10 тисяч тонн.

У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"

окупанти планують відкрити "таможенный пост" у зруйнованому Маріуполі до 2027 року та нібито "реконструювати" порт для суден до 10 тис. тонн. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.  

Деталі

За даними ЦНС, росіяни заявили про плани відкрити "таможенный пост" у зруйнованому Маріуполі до 2027 року.

Паралельно вони говорять про "реконструкцію" порту та підготовку до заходу суден вантажністю до 10 тисяч тонн.

Насправді це не розвиток міста, а контроль кремля над потоками награбованого зерна, металу та інших ресурсів, які масово вивозять з ТОТ

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

російські окупанти знову активно використовують Маріупольський порт для вивезення пального. Це свідчить про зміну пріоритетів логістики та підготовку до наступальних дій.

Україна закликала запровадити санкції проти рф за незаконне використання азовських портів26.08.25, 01:37 • 3004 перегляди

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Маріуполь