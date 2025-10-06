В Мариуполе – топливный кризис: бензин исчез с заправок, растут цены и останавливается транспорт – горсовет
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариуполе наблюдается острый дефицит горючего, что привело к длинным очередям на АЗС и пустым колонкам. Цены на бензин резко выросли, а коммунальный транспорт заправляют с перебоями и задержками.
Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют острый дефицит горючего. По данным городского совета, на автозаправочных станциях выстроились длинные очереди, а большинство колонок остаются пустыми, пишет УНН.
Подробности
Местные жители сообщают, что цены на бензин резко выросли, а коммунальный транспорт заправляют с перебоями и задержками. Это создает дополнительные трудности для жителей города, которые и без того страдают от гуманитарного кризиса под российской оккупацией.
По информации горсовета, ситуация с обеспечением топливом в Мариуполе может еще больше обостриться в ближайшее время, что грозит параличом общественного транспорта и осложнением работы коммунальных служб.
На захваченных Россией территориях Украины из-за острого дефицита горючего люди вынуждены рассчитываться талонами на бензин. Местные жители часами стоят в очередях на заправках, тогда как Кремль вывозит ресурсы, оставляя население без необходимых запасов и в условиях нищеты.
Во временно оккупированном Крыму из-за нехватки горючего сокращают маршруты общественного транспорта.
Во временно оккупированном Крыму на автозаправках ограничили продажу горючего – не более 20 литров в одни руки. Такие меры введены из-за длительного дефицита бензина на полуострове.