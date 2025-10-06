В Мариуполе – топливный кризис: бензин исчез с заправок, растут цены и останавливается транспорт – горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют острый дефицит горючего. По данным городского совета, на автозаправочных станциях выстроились длинные очереди, а большинство колонок остаются пустыми, пишет УНН.

Местные жители сообщают, что цены на бензин резко выросли, а коммунальный транспорт заправляют с перебоями и задержками. Это создает дополнительные трудности для жителей города, которые и без того страдают от гуманитарного кризиса под российской оккупацией.

По информации горсовета, ситуация с обеспечением топливом в Мариуполе может еще больше обостриться в ближайшее время, что грозит параличом общественного транспорта и осложнением работы коммунальных служб.

В условиях острого дефицита цены растут, а коммунальный транспорт уже заправляют с перебоями и задержками