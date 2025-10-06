У Маріуполі – паливна криза: бензин зник із заправок, зростають ціни та зупиняється транспорт – міськрада
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається гострий дефіцит пального, що призвело до довгих черг на АЗС та порожніх колонок. Ціни на бензин різко зросли, а комунальний транспорт заправляють із перебоями та затримками.
У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують гострий дефіцит пального. За даними міської ради, на автозаправних станціях вишикувалися довгі черги, а більшість колонок залишаються порожніми, пише УНН.
Деталі
Місцеві жителі повідомляють, що ціни на бензин різко зросли, а комунальний транспорт заправляють із перебоями та затримками. Це створює додаткові труднощі для мешканців міста, які й без того потерпають від гуманітарної кризи під російською окупацією.
За інформацією міськради, ситуація із забезпеченням паливом у Маріуполі може ще більше загостритися найближчим часом, що загрожує паралічем громадського транспорту та ускладненням роботи комунальних служб.
Нагадаємо
На захоплених росією територіях України через гострий дефіцит пального люди змушені розраховуватися талонами на бензин. Місцеві мешканці годинами стоять у чергах на заправках, тоді як Кремль вивозить ресурси, залишаючи населення без необхідних запасів і в умовах злиднів.
В тимчасово окупованому Криму через брак пального скорочують маршрути громадського транспорту.
В тимчасово окупованому Криму на автозаправках обмежили продаж пального – не більше 20 літрів в одні руки. Такі заходи запроваджені через тривалий дефіцит бензину на півострові.