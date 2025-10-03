На окупованих територіях жителі розраховуються за бензин талонами - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України люди почали розраховуватися талонами на бензин, що спричинено дефіцитом пального. Місцеві жителі годинами стоять у чергах, а кремль вивозить ресурси, залишаючи населення у бідності.
На тимчасово окупованих територіях України люди почали розраховуватися талонами на бензин. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що умови дефіциту на ТОТ повертають економіку в минуле.
Там, де пального немає, найпоширенішою "валютою" стали талони на бензин
Місцеві жителі змушені годинами стояти в чергах, обмінюватися дефіцитними товарами та жити в реаліях, де нормальні ринкові механізми не працюють.
У Центрі нацспротиву повідомили, що кремль системно вивозить ресурси з окупованих територій, залишаючи місцеве населення у бідності.
Нагадаємо
Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що удари по російських НПЗ спричинили видачу пального за талонами в деяких регіонах рф. Це знижує забезпечення зс рф необхідними засобами для ведення бойових дій.
Кожна п'ятдесята заправка у росії перестала продавати бензин - зовнішня розвідка26.09.25, 10:31 • 2668 переглядiв