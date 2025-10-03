На оккупированных территориях жители расплачиваются за бензин талонами - ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины люди начали расплачиваться талонами на бензин, что вызвано дефицитом топлива. Местные жители часами стоят в очередях, а кремль вывозит ресурсы, оставляя население в бедности.
На временно оккупированных территориях Украины люди начали рассчитываться талонами на бензин. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Подробности
Отмечается, что условия дефицита на ВОТ возвращают экономику в прошлое.
Там, где горючего нет, самой распространенной "валютой" стали талоны на бензин
Местные жители вынуждены часами стоять в очередях, обмениваться дефицитными товарами и жить в реалиях, где нормальные рыночные механизмы не работают.
В Центре нацсопротивления сообщили, что кремль системно вывозит ресурсы с оккупированных территорий, оставляя местное население в бедности.
Напомним
Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что удары по российским НПЗ привели к выдаче топлива по талонам в некоторых регионах РФ. Это снижает обеспечение ВС РФ необходимыми средствами для ведения боевых действий.
