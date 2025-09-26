Каждая пятидесятая заправка в россии перестала продавать бензин - внешняя разведка

В россии массово закрываются АЗС - их количество за два месяца сократилось на 2,6%, сообщили в Службе внешней разведки Украины, пишет УНН.

Каждая пятидесятая АЗС в россии перестала продавать бензин. В течение двух месяцев количество автозаправочных станций сократилось на 360 объектов, или на 2,6% - говорится в отчете СВР Украины.

Как сообщается, больше всего пострадали независимые заправки - их количество уменьшилось на 4,1%, тогда как среди АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, падение составило лишь 0,8%.

"Некоторые сети, продолжающие работать в условиях локального дефицита топлива, вынуждены были ввести ограничения на отпуск бензина в 10-20 л на посетителя или временно продавать только дизель", - отметили в разведке.

Указано, что "наибольшие трудности фиксируются в Южном федеральном округе, где прекратили торговлю топливом более 220 заправок, или 14,2% их общего количества в регионе". "В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области количество заправок уменьшилось на 12-14%", - сказано в отчете.

"Топливный кризис дошел и до москвы, московской и Ленинградской областей. В москве "Лукойл" на отдельных заправках запретил продавать бензин в канистрах", - отметили в СВР Украины.

Об ограничениях на АЗС, как указано, сообщили также представители бизнеса в московской и Ленинградской областях.

"Острейшая ситуация наблюдается во временно оккупированном Крыму и Севастополе, где около половины автозаправочных станций прекратили продажу бензина. Глава оккупационной администрации полуострова сергей аксёнов попросил у жителей "набраться терпения" и объяснил дефицит "объективными причинами", "из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах россии"", - рассказали в разведке.

"Дефицит топлива в россии будет углубляться, ведь большинство нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз сконцентрированы в западной части рф", - подчеркнули в СВР Украины.