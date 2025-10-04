Окупаційна влада Криму скорочує маршрути громадського транспорту через дефіцит пального - ЦНС
Київ • УНН
Через брак пального в окупованому Криму скорочують маршрути громадського транспорту. Дефіцит сягає 56% від потреби, а пальне видають лімітовано.
В тимчасово окупованому Криму через брак пального скорочують маршрути громадського транспорту. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що за оцінкою окупаційної влади дефіцит сягає 56% від потреби.
Пальне видають лімітовано - по 20 літрів на споживача, багато заправок зачинено
Вказується, що пріоритет мають армія та адміністрація.
"Тому мешканці змушені пристосовуватись до обмежень: довгі черги, рідші маршрути, менше поїздок", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
За інформацією партизанського руху "АТЕШ", в окупованому Криму пального не вистачає навіть військовим. Удари України по нафтобазах та НПЗ, а також неможливість перевозити паливо Керченським мостом створили в Криму кризу.
