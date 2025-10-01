В окупованому Криму скоротили обсяг продажу палива на автозаправках до 20 літрів на руки
Київ • УНН
В окупованому Криму обсяг продажу палива на автозаправках скоротили до 20 літрів на руки. Обмеження запроваджено через дефіцит бензину, який зберігається на півострові.
Обмеження на продаж бензину на окупованому півострові запроваджено через дефіцит палива, який наразі зберігається, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Про ліміт на продаж бензину до 20 літрів оголосив глава "глава" окупованого росією Криму сергій аксьонов.
Прийнято рішення про обмеження обсягу продажу палива — не більше 20 літрів в одні руки. При цьому громадський транспорт, соціальні об'єкти, комунальні та екстрені служби забезпечуються в повній мірі
Разом з тим, як обіцяють в окупаційній адмінстрації, до 3 жовтня буде оновлена інформація про організацію поставок палива на територію півострова.
Нагадаємо
У росії масово закриваються АЗС - їхня кількість за два місяці скоротилася на 2,6%, повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.
29 вересня стало відомо, що у окупованому Севастополі запроваджено обмеження на продаж палива – не більше 30 літрів в одні руки.