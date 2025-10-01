В оккупированном Крыму сократили объем продажи топлива на автозаправках до 20 литров на руки

$41.140.18
Эксклюзив
15:19 • 11938 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
14:16 • 13494 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
12:21 • 26404 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 21414 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 20416 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 53915 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 40974 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 31578 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48651 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25759 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Популярные новости
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 42410 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico1 октября, 08:02 • 26097 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel1 октября, 08:09 • 32024 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 28381 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 21913 просмотра
публикации
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
15:19 • 11938 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 14918 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 26404 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 17622 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 21982 просмотра
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 28428 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 42452 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 26965 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 30348 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 40329 просмотра
В оккупированном Крыму сократили объем продажи топлива на автозаправках до 20 литров на руки

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

В оккупированном Крыму объем продажи топлива на автозаправках сократили до 20 литров на руки. Ограничение введено из-за дефицита бензина, который сохраняется на полуострове.

В оккупированном Крыму сократили объем продажи топлива на автозаправках до 20 литров на руки

Ограничения на продажу бензина на оккупированном полуострове введены из-за дефицита топлива, который сейчас сохраняется, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

О лимите на продажу бензина до 20 литров объявил "глава" оккупированного россией Крыма Сергей Аксенов.

Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере

- сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.

Вместе с тем, как обещают в оккупационной администрации, до 3 октября будет обновлена информация об организации поставок топлива на территорию полуострова.

Напомним

В россии массово закрываются АЗС - их количество за два месяца сократилось на 2,6%, сообщили в Службе внешней разведки Украины.

29 сентября стало известно, что в оккупированном Севастополе введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки.

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Служба внешней разведки Украины
Крым
Севастополь