В оккупированном Крыму сократили объем продажи топлива на автозаправках до 20 литров на руки
Киев • УНН
В оккупированном Крыму объем продажи топлива на автозаправках сократили до 20 литров на руки. Ограничение введено из-за дефицита бензина, который сохраняется на полуострове.
Детали
О лимите на продажу бензина до 20 литров объявил "глава" оккупированного россией Крыма Сергей Аксенов.
Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере
Вместе с тем, как обещают в оккупационной администрации, до 3 октября будет обновлена информация об организации поставок топлива на территорию полуострова.
Напомним
В россии массово закрываются АЗС - их количество за два месяца сократилось на 2,6%, сообщили в Службе внешней разведки Украины.
29 сентября стало известно, что в оккупированном Севастополе введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки.