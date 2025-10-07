У Маріуполі окупанти планують знести десятки будинків, відбудованих мешканцями власними силами – міськрада

Окупаційна "влада" Маріуполя планує знести десятки відновлених мешканцями будинків у центрі міста та приватному секторі, попереджає Маріупольська міська рада. Люди обурені: вони самостійно ремонтували житло після російських обстрілів, а тепер ризикують залишитися без домівок. Про це повідомила міськрада Маріуполя, пише УНН.

За інформацією міськради, так звана окупаційна "влада" готує знесення десятків будинків у центрі міста та сусідньому приватному секторі. Більшість житла маріупольці відновлювали власними силами після бомбардувань та блокади російськими військами.

Особливо обурені мешканці будинку на вулиці Куїнджі, 59. Вони майже три роки відновлювали свій будинок після руйнувань, а тепер дізналися, що їхнє житло включили до списку "під знесення", аргументуючи це нібито невідповідністю "плану перспективного розвитку території".

Мешканці сподівалися вже жити у своїх квартирах. Було вкладено мільйони у відновлення – і це все піде прахом? Заради чого?

Подібна ситуація склалася й у приватному секторі за будинками на Куїнджі: маріупольці самостійно ремонтували або навіть будували житло з нуля, витрачаючи власні кошти. Нині окупаційна влада планує знесення всього району, щоб на його місці будувати торгові центри та нові квартири.

Мешканці скаржаться, що "адміністрація міста" не реагує на їхні звернення і навіть не звітує перед людьми, оскільки її ніхто не обирав.

Мерів зараз не обирають. Ставлять зверху тих, хто буде лобіювати інтереси тих, хто поставив