Ексклюзив
11:52 • 906 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 11767 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 14780 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 15428 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 16029 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 19850 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 18615 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 17253 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 61962 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 55045 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Річка Кальчик у Маріуполі перетворилася на болото через скидання стоків - міськрада

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Річка Кальчик в окупованому Маріуполі стала болотом через систематичне скидання каналізаційних та промислових стоків. Це призвело до масового вимирання риби та загибелі дельфінів, загрожуючи поширенням інфекційних захворювань.

Річка Кальчик у Маріуполі перетворилася на болото через скидання стоків - міськрада

Річка Кальчик в окупованому Маріуполі перетворилася на болото через систематичне скидання каналізаційних та промислових стоків, повідомляє міська рада. Жителі тимчасово окупованого міста б’ють на сполох через загрозливий стан водної екосистеми та вимирання риби. Міськарада повідомляє про це в Телеграм, пише УНН.

Деталі

За понад три роки окупації річка Кальчик перетворилася на захаращене болото. Основними причинами екологічної катастрофи називають регулярне скидання до річки каналізаційних стоків і промислових відходів. Через це значно погіршився стан води, що вже призвело до масового вимирання риби, зокрема бичка, та випадків загибелі дельфінів у акваторії Азовського моря.

Місцеві жителі підкреслюють, що окупаційна влада демонструє показові проєкти, зокрема відкриття філії Центру гігієни та епідеміології, нібито для контролю стану навколишнього середовища. Проте реальних експертиз річок не проводять, а екологічна ситуація залишається критичною. Експерти попереджають, що забруднення може спричинити поширення інфекційних захворювань серед людей і тварин.

У Маріуполі окупанти планують знести десятки будинків, відбудованих мешканцями власними силами – міськрада07.10.25, 12:31 • 6196 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Центри з контролю та профілактики захворювань у США
Маріуполь