Річка Кальчик у Маріуполі перетворилася на болото через скидання стоків - міськрада

Річка Кальчик в окупованому Маріуполі перетворилася на болото через систематичне скидання каналізаційних та промислових стоків, повідомляє міська рада. Жителі тимчасово окупованого міста б’ють на сполох через загрозливий стан водної екосистеми та вимирання риби. Міськарада повідомляє про це в Телеграм, пише УНН.

Деталі

За понад три роки окупації річка Кальчик перетворилася на захаращене болото. Основними причинами екологічної катастрофи називають регулярне скидання до річки каналізаційних стоків і промислових відходів. Через це значно погіршився стан води, що вже призвело до масового вимирання риби, зокрема бичка, та випадків загибелі дельфінів у акваторії Азовського моря.

Місцеві жителі підкреслюють, що окупаційна влада демонструє показові проєкти, зокрема відкриття філії Центру гігієни та епідеміології, нібито для контролю стану навколишнього середовища. Проте реальних експертиз річок не проводять, а екологічна ситуація залишається критичною. Експерти попереджають, що забруднення може спричинити поширення інфекційних захворювань серед людей і тварин.

