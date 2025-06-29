Жорстоке вбивство у Харкові через "неприязнь": взято під варту підлітка

На Харківщині повідомлено про підозру 16-річному громадянину за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Про це інформує Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

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За даними слідства, 16-річний мешканець м. Богодухів приїхав до Харкова. У ніч з 19 на 20 червня 2025 року він вже був у будинку по вул. Абрамівській, де мешкав 30-річний чоловік.

З особистої неприязні юнак напав на чоловіка. Він завдав йому удару молотком по голові. Коли потерпілий втратив орієнтацію, нападник продовжив свої дії - вдарив його ножем спочатку у шию, а потім ще 8 разів по голові й руці - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці. Як встановлено судово-медичною експертизою, смерть настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми.

Після вбивства хлопець втік з місця події. Проте правоохоронці затримали зловмисника. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави - уточнили у прокуратурі.

Нагадаємо

Поліція Харкова затримала 33-річного чоловіка, який погрожував підірвати гранату Ф-1 у торговому центрі після конфлікту. Зловмисник, раніше судимий, мав ще одну гранату Ф-1 та запали у себе вдома.

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