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Жестокое убийство в Харькове из-за «неприязни»: подросток взят под стражу

Киев • УНН

 • 878 просмотра

В Харьковской области 16-летнему юноше объявлено о подозрении в умышленном убийстве 30-летнего мужчины. Смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Жестокое убийство в Харькове из-за «неприязни»: подросток взят под стражу

В Харьковской области сообщено о подозрении 16-летнему гражданину по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 16-летний житель г. Богодухов приехал в Харьков. В ночь с 19 на 20 июня 2025 года он уже находился в доме по ул. Абрамовской, где проживал 30-летний мужчина.

По личной неприязни юноша напал на мужчину. Он ударил его молотком по голове. Когда потерпевший потерял ориентацию, нападавший продолжил свои действия - ударил его ножом сначала в шею, а затем еще 8 раз по голове и руке

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате полученных травм мужчина погиб на месте. Как установлено судебно-медицинской экспертизой, смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.

После убийства парень сбежал с места происшествия. Однако правоохранители задержали злоумышленника. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

- уточнили в прокуратуре.

Напомним

Полиция Харькова задержала 33-летнего мужчину, который угрожал взорвать гранату Ф-1 в торговом центре после конфликта. Злоумышленник, ранее судимый, имел еще одну гранату Ф-1 и запалы у себя дома.

Убийство 7-летней Соломии Тарасюк в Одессе: задержанный получил подозрение и арест без залога21.06.25, 16:55 • 3202 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Богодухов
Харьков
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