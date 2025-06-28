У Харкові чоловік погрожував підірвати гранату в торгівельному комплексі, його затримали

У Харкові через конфлікт із незнайомцем чоловік погрожував підірвати гранату в торгівельному комплексі. Зловмисника затримали, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

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На території одного з торгівельних комплексів у місцевого мешканця виник конфлікт з незнайомцем. Продовжити суперечку чоловік вирішив з більш "вагомими аргументами". Для цього він пішов додому і повернувся вже з гранатою.

33-річний порушник, тримаючи у руках гранату Ф-1 та запал до неї, погрожував присутнім її підірвати.

Оперативники спільно з працівниками патрульної поліції, затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів місцевий мешканець. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання у затриманого було вилучено ще одну гранату.

Додамо

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк до семи років.

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