У Харкові чоловік погрожував підірвати гранату в торгівельному комплексі, його затримали
Київ • УНН
Поліція Харкова затримала 33-річного чоловіка, який погрожував підірвати гранату Ф-1 у торговому центрі після конфлікту. Зловмисник, раніше судимий, мав ще одну гранату Ф-1 та запали у себе вдома.
У Харкові через конфлікт із незнайомцем чоловік погрожував підірвати гранату в торгівельному комплексі. Зловмисника затримали, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.
Деталі
На території одного з торгівельних комплексів у місцевого мешканця виник конфлікт з незнайомцем. Продовжити суперечку чоловік вирішив з більш "вагомими аргументами". Для цього він пішов додому і повернувся вже з гранатою.
33-річний порушник, тримаючи у руках гранату Ф-1 та запал до неї, погрожував присутнім її підірвати.
Оперативники спільно з працівниками патрульної поліції, затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів місцевий мешканець. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання у затриманого було вилучено ще одну гранату.
Додамо
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк до семи років.
На Рівненщині чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, його затримали - поліція27.05.25, 16:04 • 1994 перегляди