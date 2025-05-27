На Рівненщині чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, його затримали - поліція
Київ • УНН
У Рівненській області 31-річний чоловік погрожував підірвати гранату в будинку, де перебували його батько та бабуся. Поліція затримала зловмисника, а під час обшуку виявила наркотики.
У Рівненській області чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, поліцейські затримали зловмисника, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.
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Повідомлення 58-річного жителя Рівненського району, що його 31-річний син, перебуваючи у будинку, висмикнув чеку гранати та погрожує підірвати, правоохоронці отримали сьогодні, 27 травня, близько 08:00. За даними поліції, в оселі на той момент перебувала бабуся та батько.
На місці чоловік розповів, що самотужки намагався заспокоїти сина, але згодом вийшов із будинку та повідомив до поліції.
У перемовини вступив заступник начальника ГУНП в Рівненській області. Взявши телефон заявника, зателефонував до зловмисника та почав із ним розмовляти.
"Уже за кілька хвилин чоловік вийшов з оселі. Однак і надалі погрожував, тримаючи бойову гранату без чеки в руках", - зазначили у поліції.
Як вказано, поліцейський усе ж знайшов підхід до чоловіка і забрав боєприпас. Вибухотехніки зафіксували важель підривача гранати "Ф-1", розрядили її і, таким чином, запобігли вибуху.
"Ніхто не постраждав", - повідомили у поліції.
"Правоохоронці затримали 31-річного жителя Рівненського району в порядку ст. 208 КПК України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання", - ідеться у повідомленні.
Під час обшуку за місцем проживання, як повідомляється, поліцейські виявили наркотики.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
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