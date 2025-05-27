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В Ровенской области мужчина угрожал взорвать гранату в доме, его задержали - полиция

Киев • УНН

 • 402 просмотра

В Ровенской области 31-летний мужчина угрожал взорвать гранату в доме, где находились его отец и бабушка. Полиция задержала злоумышленника, а во время обыска обнаружила наркотики.

В Ровенской области мужчина угрожал взорвать гранату в доме, его задержали - полиция

В Ровенской области мужчина угрожал взорвать гранату в доме, полицейские задержали злоумышленника, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

Детали

Сообщение 58-летнего жителя Ровенского района, что его 31-летний сын, находясь в доме, выдернул чеку гранаты и угрожает взорвать, правоохранители получили сегодня, 27 мая, около 08:00. По данным полиции, в доме на тот момент находилась бабушка и отец.

На месте мужчина рассказал, что самостоятельно пытался успокоить сына, но впоследствии вышел из дома и сообщил в полицию.

В переговоры вступил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области. Взяв телефон заявителя, позвонил злоумышленнику и начал с ним разговаривать.

"Уже через несколько минут мужчина вышел из дома. Однако и в дальнейшем угрожал, держа боевую гранату без чеки в руках", - отметили в полиции.

Как указано, полицейский все же нашел подход к мужчине и забрал боеприпас. Взрывотехники зафиксировали рычаг взрывателя гранаты "Ф-1", разрядили ее и, таким образом, предотвратили взрыв.

"Никто не пострадал", - сообщили в полиции.

"Правоохранители задержали 31-летнего жителя Ровенского района в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили его в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства, как сообщается, полицейские обнаружили наркотики.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве в квартире взорвалась граната, есть пострадавший05.05.25, 09:30 • 7071 просмотр

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