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В Киеве в квартире взорвалась граната, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Ночью в Оболонском районе Киева в квартире на улице Приречной прогремел взрыв. Предварительно установлено, что сдетонировала граната, 41-летний владелец квартиры госпитализирован.

В Киеве в квартире взорвалась граната, есть пострадавший

В Оболонском районе Киева в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина госпитализировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

"Происшествие произошло сегодня ночью. В полицию поступило сообщение о взрыве в квартире одного из домов на улице Приречная", - говорится в сообщении ГУНП в Киеве в соцсетях.

Сообщается, что на место выехала следственно-оперативная группа полиции, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики.

Предварительно установлено, что в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина медики госпитализировали. Происхождение боеприпаса устанавливается. Решается вопрос о правовой квалификации события

- информирует полиция.

Дополнение

1 мая в Киевской области 12-летний подросток нашел в подсобном помещении родительского дома две гранаты. Во время игр со взрывоопасными предметами, один из них сдетонировал в руке ребенка. Ребенка госпитализировали. Следователи начали досудебное расследование.

Анна Мурашко

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