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У Києві у квартирі вибухнула граната, є постраждалий

Київ • УНН

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Уночі в Оболонському районі Києва у квартирі на вулиці Прирічній пролунав вибух. Попередньо встановлено, що здетонувала граната, 41-річного власника квартири госпіталізовано.

У Києві у квартирі вибухнула граната, є постраждалий

В Оболонському районі Києва у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря було госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Деталі

"Подія сталась сьогодні вночі. До поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі одного з будинків на вулиці Прирічна", - ідеться в повідомленні ГУНП у Києві у соцмережах.

Повідомляється, що на місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.

Попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря медики госпіталізували. Походження боєприпасу наразі встановлюється. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події

- інформує поліція.

Доповнення

1 травня на Київщині 12-річний підліток знайшов у підсобному приміщенні батьківського будинку дві гранати. Під час ігор із вибухонебезпечними предметами, один з них здетонував у руці дитини. Дитину ушпиталили. Слідчі розпочали досудове розслідування.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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