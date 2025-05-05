У Києві у квартирі вибухнула граната, є постраждалий
Київ • УНН
Уночі в Оболонському районі Києва у квартирі на вулиці Прирічній пролунав вибух. Попередньо встановлено, що здетонувала граната, 41-річного власника квартири госпіталізовано.
В Оболонському районі Києва у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря було госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
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"Подія сталась сьогодні вночі. До поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі одного з будинків на вулиці Прирічна", - ідеться в повідомленні ГУНП у Києві у соцмережах.
Повідомляється, що на місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.
Попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря медики госпіталізували. Походження боєприпасу наразі встановлюється. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події
Доповнення
1 травня на Київщині 12-річний підліток знайшов у підсобному приміщенні батьківського будинку дві гранати. Під час ігор із вибухонебезпечними предметами, один з них здетонував у руці дитини. Дитину ушпиталили. Слідчі розпочали досудове розслідування.