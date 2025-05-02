На Київщині дитина травмувалася після вибуху гранати: поліція відкрила справу на батька дитини

$41.590.12
47.080.09
ukenru
П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні
17:00 • 9406 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
11:48 • 28642 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 51199 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 64437 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 42385 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

2 травня, 05:30 • 50800 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

Ексклюзив
1 травня, 14:27 • 79783 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

1 травня, 12:24 • 147377 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
1 травня, 11:10 • 123278 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

1 травня, 10:25 • 132099 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+13°
0.9м/с
35%
752 мм
Популярнi новини

Вітер, грози, нічні заморозки та справжня спека вдень: цими вихідними очікується справжній метеоктейль

2 травня, 10:00 • 33910 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

12:04 • 15048 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

13:46 • 12726 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

14:18 • 43369 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

14:35 • 34073 перегляди
Публікації

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

14:35 • 34360 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

14:18 • 43655 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 64437 перегляди

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 59431 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

1 травня, 13:44 • 137798 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

17:00 • 9410 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

14:45 • 11210 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

13:46 • 12930 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

12:04 • 15254 перегляди

Оззі Осборн посилено готується до концерту Back to the Beginning попри негаразди зі здоров’ям

1 травня, 19:32 • 33206 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

На Київщині дитина травмувалася після вибуху гранати: поліція відкрила справу на батька дитини

Київ • УНН

 • 4984 перегляди

У Бучанському районі 12-річний хлопчик знайшов гранати вдома. Під час гри одна з них вибухнула, дитина в лікарні, поліція затримала батька за незаконне зберігання боєприпасів.

На Київщині дитина травмувалася після вибуху гранати: поліція відкрила справу на батька дитини

1 травня на Бучанщині 12-річний підліток знайшов у підсобному приміщенні батьківського будинку дві гранати. Під час ігор із вибухонебезпечними предметами, один з них здетонував у руці дитини. Дитину ушпиталили. Слідчі розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляє поліція Київщини передає УНН.

1 травня о 20:26 до поліції Київщини надійшло повідомлення про вибух у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району. Правоохоронці встановили, що 12-річний хлопець на території приватного домоволодіння виявив у підсобному часі дві гранати. З одного з них він викрутив запал та виніс вибухонебезпечний предмет на вулицю. Під час гри пристрій здетонував у руці дитини

- ідеться у повідомленні.

У поліції додали, що хлопчик травмувався та був госпіталізований. Під час обшуку на місці події правоохоронці виявили та вилучили корпуси гранату "РГД-5" та "Ф-1", а також підривач до ручного гранату "УЗРГМ-2".

Зазначені боєприпаси зберігав за місцем проживання батько потерпілого. 41-річного чоловіка затримано в порядку статті 208 КПКУ

- повідомили у київській поліції.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зберігання боєприпасів.

На Тернопільщині чоловік підірвав гранату в лісосмузі та потрапив до лікарні24.04.25, 11:58 • 3302 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НПКиївщина
Київська область
Brent
$60.98
Bitcoin
$97,357.80
S&P 500
$5,692.86
Tesla
$292.20
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,231.96
Ethereum
$1,852.41