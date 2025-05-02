На Київщині дитина травмувалася після вибуху гранати: поліція відкрила справу на батька дитини

1 травня на Бучанщині 12-річний підліток знайшов у підсобному приміщенні батьківського будинку дві гранати. Під час ігор із вибухонебезпечними предметами, один з них здетонував у руці дитини. Дитину ушпиталили. Слідчі розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляє поліція Київщини передає УНН.

1 травня о 20:26 до поліції Київщини надійшло повідомлення про вибух у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району. Правоохоронці встановили, що 12-річний хлопець на території приватного домоволодіння виявив у підсобному часі дві гранати. З одного з них він викрутив запал та виніс вибухонебезпечний предмет на вулицю. Під час гри пристрій здетонував у руці дитини - ідеться у повідомленні.

У поліції додали, що хлопчик травмувався та був госпіталізований. Під час обшуку на місці події правоохоронці виявили та вилучили корпуси гранату "РГД-5" та "Ф-1", а також підривач до ручного гранату "УЗРГМ-2".

Зазначені боєприпаси зберігав за місцем проживання батько потерпілого. 41-річного чоловіка затримано в порядку статті 208 КПКУ - повідомили у київській поліції.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зберігання боєприпасів.

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