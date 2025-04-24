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На Тернопільщині чоловік підірвав гранату в лісосмузі та потрапив до лікарні

Київ • УНН

 • 708 перегляди

28-річний житель Кременецького району підірвав гранату в лісосмузі біля дому. Поліція знайшла скобу від гранати та відкрила провадження за незаконне поводження зі зброєю.

На Тернопільщині чоловік підірвав гранату в лісосмузі та потрапив до лікарні

У четвер, 24 квітня, у Кременецькому районі Тернопільщини місцевий житель підірвав гранату і опинився в лікарні з осколковим пораненням. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України в Тернопільській області, передає УНН.

Деталі

Поліцейські встановили, що 28-річний житель одного з сіл району підірвав боєприпас у лісосмузі неподалік від місця проживання. За даними слідства, сусіди почули вибух, а потім побачили травмованого чоловіка. Мати чоловіка викликала "швидку допомогу".

Правоохоронці у ході проведення огляду в будинку фігуранта знайшли скобу від гранати, яка вибухнула. Співробітники поліції з’ясовують, звідки взявся в чоловіка вибуховий пристрій.

За даним фактом порушено провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Вибух автівки у Києві: чоловік скинув гранату з вікна через шум від сусідів23.04.25, 22:02 • 20646 переглядiв

Євген Устименко

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