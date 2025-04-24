В Тернопольской области мужчина подорвал гранату в лесополосе и попал в больницу

В четверг, 24 апреля, в Кременецком районе Тернопольской области местный житель подорвал гранату и оказался в больнице с осколочным ранением. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Тернопольской области, передает УНН.

Детали

Полицейские установили, что 28-летний житель одного из сел района подорвал боеприпас в лесополосе неподалеку от места проживания. По данным следствия, соседи услышали взрыв, а затем увидели травмированного мужчину. Мать мужчины вызвала "скорую помощь".

Правоохранители в ходе проведения осмотра в доме фигуранта нашли скобу от гранаты, которая взорвалась. Сотрудники полиции выясняют, откуда взялось у мужчины взрывное устройство.

По данному факту возбуждено производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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