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В Киевской области ребенок травмировался после взрыва гранаты: полиция открыла дело на отца ребенка

Киев • УНН

 • 3532 просмотра

В Бучанском районе 12-летний мальчик нашел гранаты дома. Во время игры одна из них взорвалась, ребенок в больнице, полиция задержала отца за незаконное хранение боеприпасов.

В Киевской области ребенок травмировался после взрыва гранаты: полиция открыла дело на отца ребенка

1 мая в Бучанском районе 12-летний подросток нашел в подсобном помещении родительского дома две гранаты. Во время игр со взрывоопасными предметами, один из них сдетонировал в руке ребенка. Ребенка госпитализировали. Следователи начали досудебное расследование.

Об этом сообщает полиция Киевской области передает УНН.

1 мая в 20:26 в полицию Киевской области поступило сообщение о взрыве в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района. Правоохранители установили, что 12-летний парень на территории частного домовладения обнаружил в подсобном времени две гранаты. Из одного из них он выкрутил запал и вынес взрывоопасный предмет на улицу. Во время игры устройство сдетонировало в руке ребенка

- говорится в сообщении.

В полиции добавили, что мальчик травмировался и был госпитализирован. Во время обыска на месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли корпуса гранаты "РГД-5" и "Ф-1", а также взрыватель к ручной гранате "УЗРГМ-2".

Указанные боеприпасы хранил по месту жительства отец потерпевшего. 41-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 УПКУ

- сообщили в киевской полиции.

Следователи начали досудебное расследование по факту незаконного хранения боеприпасов.

В Тернопольской области мужчина подорвал гранату в лесополосе и попал в больницу24.04.25, 11:58 • 3294 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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