В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату в торговом комплексе, его задержали

В Харькове из-за конфликта с незнакомцем мужчина угрожал взорвать гранату в торговом комплексе. Злоумышленника задержали, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

На территории одного из торговых комплексов у местного жителя возник конфликт с незнакомцем. Продолжить спор мужчина решил с более "весомыми аргументами". Для этого он пошел домой и вернулся уже с гранатой.

33-летний нарушитель, держа в руках гранату Ф-1 и запал к ней, угрожал присутствующим ее взорвать.

Оперативники совместно с сотрудниками патрульной полиции задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства у задержанного была изъята еще одна граната.

Добавим

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание – лишение свободы на срок до семи лет.

В Ровенской области мужчина угрожал взорвать гранату в доме, его задержали - полиция