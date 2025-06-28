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Крылатая ракета

В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату в торговом комплексе, его задержали

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Полиция Харькова задержала 33-летнего мужчину, который угрожал взорвать гранату Ф-1 в торговом центре после конфликта. Злоумышленник, ранее судимый, имел еще одну гранату Ф-1 и запалы у себя дома.

В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату в торговом комплексе, его задержали

В Харькове из-за конфликта с незнакомцем мужчина угрожал взорвать гранату в торговом комплексе. Злоумышленника задержали, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

На территории одного из торговых комплексов у местного жителя возник конфликт с незнакомцем. Продолжить спор мужчина решил с более "весомыми аргументами". Для этого он пошел домой и вернулся уже с гранатой. 

33-летний нарушитель, держа в руках гранату Ф-1 и запал к ней, угрожал присутствующим ее взорвать.

Оперативники совместно с сотрудниками патрульной полиции задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства у задержанного была изъята еще одна граната.

Добавим

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание – лишение свободы на срок до семи лет.

В Ровенской области мужчина угрожал взорвать гранату в доме, его задержали - полиция27.05.25, 16:04 • 1994 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Харьков
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