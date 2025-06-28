В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату в торговом комплексе, его задержали
Киев • УНН
Полиция Харькова задержала 33-летнего мужчину, который угрожал взорвать гранату Ф-1 в торговом центре после конфликта. Злоумышленник, ранее судимый, имел еще одну гранату Ф-1 и запалы у себя дома.
В Харькове из-за конфликта с незнакомцем мужчина угрожал взорвать гранату в торговом комплексе. Злоумышленника задержали, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
Детали
На территории одного из торговых комплексов у местного жителя возник конфликт с незнакомцем. Продолжить спор мужчина решил с более "весомыми аргументами". Для этого он пошел домой и вернулся уже с гранатой.
33-летний нарушитель, держа в руках гранату Ф-1 и запал к ней, угрожал присутствующим ее взорвать.
Оперативники совместно с сотрудниками патрульной полиции задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства у задержанного была изъята еще одна граната.
Добавим
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Санкцией статьи предусмотрено наказание – лишение свободы на срок до семи лет.
В Ровенской области мужчина угрожал взорвать гранату в доме, его задержали - полиция27.05.25, 16:04 • 1994 просмотра