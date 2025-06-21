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Убийство 7-летней Соломии Тарасюк в Одессе: задержанный получил подозрение и арест без залога

Киев • УНН

 • 534 просмотра

В Одессе задержали и сообщили о подозрении мужчине за убийство семилетней Соломии Тарасюк, тело которой нашли с признаками насильственной смерти. Суд отправил его под стражу без права внесения залога, за содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.

Убийство 7-летней Соломии Тарасюк в Одессе: задержанный получил подозрение и арест без залога

В Одессе сообщили о подозрении задержанному за убийство семилетней Соломии Тарасюк, суд отправил его под стражу без права внесения залога, за содеянное мужчине грозит пожизненное заключение, сообщили в ГУНП в Одесской области в субботу, пишет УНН.

Контекст

19 июня полицейские обнаружили тело малолетней жительницы Одессы с признаками насильственной смерти в нескольких кварталах от дома. Накануне ночью ее мать сообщила об исчезновении ребенка со двора дома, где проживает семья.

Гибель 7-летней Соломии Тарасюк в Одессе полиция квалифицировала как убийство и начала расследование19.06.25, 21:13 • 15343 просмотра

Хроника событий

Правоохранители просмотрели десятки часов записей с камер видеонаблюдения, опросили большое количество граждан, проанализировали полученную информацию и восстановили хронику событий того страшного дня.

"Сейчас установлено, что вечером 18 июня Соломийка каталась на самокате возле своего дома. В это время 31-летний мужчина, проживающий неподалеку, пригласил ее в гости. Ребенок без колебаний согласился, ведь ранее неоднократно общалась с ним. Заманив 7-летнюю девочку к себе домой, мужчина убил ее", - сообщили в полиции.

"Предварительно установлено, что причиной смерти ребенка является механическая асфиксия из-за удушения. Точная причина будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", - указали правоохранители.

Чтобы скрыть следы преступления, по данным полиции, "злоумышленник утром обмотал тело ребенка пленкой, положил в сумку и вывез в коробке на такси за несколько кварталов, где спрятал в подвале рядом с жилым домом".

Полицейские установили и задержали подозреваемого в течение нескольких часов.

При осмотре места, где фигурант спрятал тело убитой и обыске в его помещении, где непосредственно произошло убийство, правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности, биологические образцы мужчины и ребенка, а также самокат девочки.

Подозрение и арест

Задержанному, как указано, "сообщили о подозрении по п. 2. ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство малолетнего ребенка".

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - сообщили в полиции.

Продолжается досудебное расследование. За содеянное мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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