Вбивство 7-річної Соломії Тарасюк в Одесі: затриманий отримав підозру і арешт без застави

В Одесі повідомили про підозру затриманому за вбивство семирічної Соломії Тарасюк, суд відправив його під варту без права внесення застави, за скоєне чоловіку загрожує довічне ув’язнення, повідомили у ГУНП в Одеській області у суботу, пише УНН.

Контекст

19 червня поліцейські виявили тіло малолітньої жительки Одеси з ознаками насильницької смерті за кілька кварталів від дому. Напередодні вночі її мати повідомила про зникнення дитини з двору будинку, де проживає родина.

Загибель 7-річної Соломії Тарасюк в Одесі поліція кваліфікувала як вбивство і почала розслідування

Хроніка подій

Правоохоронці переглянули десятки годин записів з камер відеонагляду, опитали велику кількість громадян, проаналізували отриману інформацію й відновили хроніку подій тієї страшної доби.

"Наразі встановлено, що ввечері 18 червня Соломійка каталася на самокаті поблизу свого будинку. В цей час 31-річний чоловік, який проживає неподалік, запросив її в гості. Дитина без вагань погодилась, адже раніше неодноразово спілкувалась із ним. Заманивши 7-річну дівчинку до себе додому, чоловік вбив її", - повідомили у поліції.

"Попередньо встановлено, що причиною смерті дитини є механічна асфіксія через удушення. Точна причина буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи", - вказали правоохоронці.

Аби приховати сліди злочину, за даними поліції, "зловмисник вранці обмотав тіло дитини плівкою, поклав у сумку та вивіз в коробці на таксі за декілька кварталів, де сховав у підвалі поруч із житловим будинком".

Поліцейські встановили та затримали підозрюваного впродовж кількох годин.

Під час огляду місця, де фігурант сховав тіло вбитої та обшуку в його помешканні, де безпосередньо сталося вбивство, правоохоронці вилучили речові докази, зокрема, біологічні зразки чоловіка та дитини, а також самокат дівчинки.

Підозра і арешт

Затриманому, як вказано, "повідомили про підозру за п. 2. ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство малолітньої дитини".

"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомили у поліції.

Триває досудове розслідування. За скоєне чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.