Загибель 7-річної Соломії Тарасюк в Одесі поліція кваліфікувала як вбивство і почала розслідування

За фактом вбивства 7-річної Соломії Тарасюк в Одесі, яка напередодні вийшла з дому і зникла, розпочато розслідування. Тіло дитини знайшли у підвальному приміщенні поблизу житлового будинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора у Telegram.

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Зазначається, що напередодні до відділення поліції звернулась жінка з інформацією про те, що її семирічна донька 18 червня ввечері вийшла з дому і не повернулась.

Вдень 19 червня в підвальному приміщенні поблизу житлового будинку було виявлено тіло дівчинки з явними ознаками насильницької смерті.

За підозрою у скоєнні умисного вбивства дитини в порядку ст. 208 КПК України поліція затримала 31-річного місцевого жителя. Наразі вирішуються питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

На даний час проводяться необхідні слідчі розшукові дії, спрямовані на повне, всебічне з’ясування обставин трагедії.

На Одещині знайшли мертвою 7-річну дівчинку, яка вчора вийшла з дому та зникла