Гибель 7-летней Соломии Тарасюк в Одессе полиция квалифицировала как убийство и начала расследование

По факту убийства 7-летней Соломии Тарасюк в Одессе, накануне вышедшей из дома и пропавшей, начато расследование. Тело ребенка нашли в подвальном помещении вблизи жилого дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора в Telegram.

Детали

Отмечается, что накануне в отделение полиции обратилась женщина с информацией о том, что ее семилетняя дочь 18 июня вечером вышла из дома и не вернулась.

Днем 19 июня в подвальном помещении вблизи жилого дома было обнаружено тело девочки с явными признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении умышленного убийства ребенка в порядке ст. 208 УПК Украины полиция в порядке ст. 208 УПК Украины задержала 31-летнего местного жителя. В настоящее время решаются вопросы об уведомлении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

В настоящее время проводятся необходимые следственные розыскные действия, направленные на полное, всестороннее выяснение обстоятельств трагедии.

На Одещині знайшли бездиханною 7-річну дівчинку, яка вчора вийшла з дому і зникла