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У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару

Київ • УНН

 • 47347 перегляди

Кількість жертв російського удару в Харкові 14 травня зросла до 21, серед яких 7 чоловіків, 11 жінок і 3 дітей, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, гаражі та автомобілі.

До 21 зросла кількість постраждалих у Харкові внаслідок російських ударів по місту 14 травня, повідомила обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Станом на 20:58 кількість постраждалих збільшилась до 21: серед них – сім чоловіків, 11 жінок і троє дітей

йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, під обстріл потрапив Шевченківський район Харкова.

Усього зафіксовано три влучання по території району. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок, два інших – у двір житлової цивільної забудови… Пошкоджено близько 20 багатоповерхових житлових будинків, заклад освіти. Зруйновано 15 гаражів, знищено чотири цивільних автівки, ще 13 автомобілів пошкоджено

йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Контекст

У Харкові вдень 14 травня пролунав потужний вибух, у місті і області було оголошено повітряну тривогу. Спочатку було відомо про 15 постраждалих.

З північних районів Харківської області до самого Харкова вже евакуювали понад 5 тис. людей - Терехов 14.05.24, 19:25 • 26651 перегляд

Лілія Подоляк

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