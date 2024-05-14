У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару
Київ • УНН
Кількість жертв російського удару в Харкові 14 травня зросла до 21, серед яких 7 чоловіків, 11 жінок і 3 дітей, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, гаражі та автомобілі.
До 21 зросла кількість постраждалих у Харкові внаслідок російських ударів по місту 14 травня, повідомила обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
Станом на 20:58 кількість постраждалих збільшилась до 21: серед них – сім чоловіків, 11 жінок і троє дітей
За даними прокуратури, під обстріл потрапив Шевченківський район Харкова.
Усього зафіксовано три влучання по території району. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок, два інших – у двір житлової цивільної забудови… Пошкоджено близько 20 багатоповерхових житлових будинків, заклад освіти. Зруйновано 15 гаражів, знищено чотири цивільних автівки, ще 13 автомобілів пошкоджено
У прокуратурі повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
Контекст
У Харкові вдень 14 травня пролунав потужний вибух, у місті і області було оголошено повітряну тривогу. Спочатку було відомо про 15 постраждалих.
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