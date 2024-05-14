В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского удара

До 21 возросло количество пострадавших в Харькове в результате российских ударов по городу 14 мая, сообщила областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По состоянию на 20:58 количество пострадавших увеличилось до 21: среди них - семь мужчин, 11 женщин и трое детей говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, под обстрел попал Шевченковский район Харькова.

Всего зафиксировано три попадания по территории района. Один из боеприпасов попал в жилой дом, два других - во двор жилой гражданской застройки... Повреждено около 20 многоэтажных жилых домов, учебное заведение. Разрушены 15 гаражей, уничтожены четыре гражданских автомобиля, еще 13 автомобилей повреждены говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили об открытии уголовного производства по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Контекст

В Харькове днем 14 мая прогремел мощный взрыв, в городе и области была объявлена воздушная тревога. Сначала было известно о 15 пострадавших.

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