В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского удара

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  110806 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  112286 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  140407 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  141170 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129946 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175044 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210288 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214982 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206049 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159914 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров

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Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  281715 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

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10 мая 2024, 07:39  •  325100 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  325644 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  332620 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  342279 просмотра

В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского удара

Количество жертв российского удара в Харькове 14 мая возросло до 21, среди которых 7 мужчин, 11 женщин и 3 детей, повреждены жилые дома, учебное заведение, гаражи и автомобили.

Война •   •  2672 просмотра
В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского удара

Авиация рф продолжает бомбить Белгородскую область: 13 мая "нештатно" сбросили еще два ФАБ-500

Российская авиация сбросила несколько неразорвавшихся бомб на белгородскую область, не вызвав жертв.

Война •   •  4020 просмотра
Авиация рф продолжает бомбить Белгородскую область: 13 мая "нештатно" сбросили еще два ФАБ-500

Около 10% потребителей: насколько масштабны отключения света в Киеве

В Киеве наблюдаются незначительные перебои в электроснабжении, которые затрагивают около 10% потребителей, примерно до 23:00 из-за значительного дефицита в энергосистеме Украины, вызванного масштабными повреждениями украинских электростанций в результате вражеского ракетного обстрела.

Общество •   •  6494 просмотра
Около 10% потребителей: насколько масштабны отключения света в Киеве

Во всех регионах страны: Укрэнерго сегодня вводит контролируемые аварийные отключения с 21:00 до 24:00

Укрэнерго вынуждено ввести сегодня с 21:00 до 24:00 контролируемые аварийные отключения электроэнергии во всех регионах Украины из-за значительного дефицита электроэнергии, вызванного российскими обстрелами и увеличением потребления из-за похолодания.

Война •   •  7530 просмотра
Во всех регионах страны: Укрэнерго сегодня вводит контролируемые аварийные отключения с 21:00 до 24:00

На Львовщине вводят графики почасового отключения света

В связи с массовыми атаками на объекты критической инфраструктуры и дефицитом электроэнергии во Львовской области будут введены почасовые графики отключения электроэнергии.

Общество •   •  7875 просмотра
На Львовщине вводят графики почасового отключения света

В Киеве экстренные отключения электроэнергии - YASNO

В ряде районов столицы частично исчез свет. Как сообщает YASNO, применены экстренные отключения электроэнергии.

Киев •   •  13015 просмотра
В Киеве экстренные отключения электроэнергии - YASNO

"Трудное, но необходимое решение": Блинкен о мобилизации в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мобилизация в Украине является сложной, но необходимой, заверил в дальнейшей поддержке со стороны США и международного сообщества и заявил о цели приближения Украины к НАТО.

Война •   •  15388 просмотра
"Трудное, но необходимое решение": Блинкен о мобилизации в Украине

Взрывы снова раздаются в Харькове - СМИ

В Харькове звучат взрывы. Жителей просят идти в укрытия и не снимать работу ПВО.

Война •   •  17273 просмотра
Взрывы снова раздаются в Харькове - СМИ

Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров

США повысили тарифы на китайский импорт на сумму 18 миллиардов долларов, включая полупроводники, батареи, солнечные панели, электромобили, сталь, алюминий и медицинское оборудование, причем некоторые тарифные ставки выросли более чем втрое, чтобы противостоять недобросовестной торговой практике Китая.

Новости Мира •   •  16456 просмотра
Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров

В Букингемском дворце представили первый официальный портрет короля Чарльз III после коронации

Первый официальный портрет короля Карла III после его коронации - масляная картина высотой 8 футов, на которой монарх изображен в форме Уэльской гвардии с мечом и бабочкой, - был представлен в Букингемском дворце.

Новости Мира •   •  15868 просмотра
В Букингемском дворце представили первый официальный портрет короля Чарльз III после коронации