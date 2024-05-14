Из северных районов Харьковской области до самого Харькова уже эвакуировали более 5 тыс. человек - Терехов

Из районов Харьковской области, где ведутся активные боевые действия, эвакуировали в Харьков более 5 тыс. человек. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Мы готовы принимать людей, которые переселяются к нам. Люди эвакуируются из тех районов Харьковской области, где ведутся очень активные боевые действия. На сегодня мы уже приняли более 5 тыс. человек. Кроме этого, я провел переговоры с мэром Одессы и он тоже согласился принимать людей, если они будут желать разместиться там - сказал Терехов.

Напомним,

На Харьковщине за сегодня было эвакуировано уже 140 человек, эвакуация еще продолжается.