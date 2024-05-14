Удари по Харкову: росіяни влучили в 10-й поверх багатоповерхівки та в гаражі поряд
Київ • УНН
Російські снаряди влучили в 10-й поверх 12-поверхового житлового будинку та прилеглі гаражі в Харкові, спричинивши пожежі, але про жертви поки що не повідомляється.
Сьогодні, 14 травня, під час низки ударів по Харкову росіяни влучили в 10-й поверх 12-ти поверхового будинку в центрі міста. Наразі здійснюється поквартирний обхід. Крім того, росіяни влучили по гаражах на території житлового будинку, виникли пожежі. Про це УНН повідомляє із посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.
Потрапляння у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих
Також він повідомив, на місці іншого влучання загорілось приблизно 10 гаражів.
Як додав голова ОВА Олег Синєгубов, влучання зафіксованні в 12-поверхівку та територію поряд.
На місці працюють спеціалісти. Інформація про постраждалих не надходила.
Синєгубов зауважив, що зберігається загроза повторних пусків та закликав містян бути в безпечних місцях.
росіяни завдали по Харкову кілька ударів: поцілили у житлову висотку в центрі14.05.24, 16:42 • 15442 перегляди