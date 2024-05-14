Удары по Харькову: россияне попали в 10-й этаж многоэтажки и в гаражи рядом

Сегодня, 14 мая, во время ряда ударов по Харькову россияне попали в 10-й этаж 12-ти этажного дома в центре города. Сейчас осуществляется поквартирный обход. Кроме того, россияне попали по гаражам на территории жилого дома, возникли пожары. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и председателя ОВА Олега Синегубова.

Попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома. Без пожара. Сейчас осуществляется поквартирный обход и поиск возможных пострадавших - написал Терехов в Telegram.

Также он сообщил, на месте другого попадания загорелось примерно 10 гаражей.

Как добавил председатель ОВА Олег Синегубов, попадания зафиксированы в 12-этажку и территорию рядом.

На месте работают специалисты. Информация о пострадавших не поступала.

Синегубов отметил, что сохраняется угроза повторных пусков и призвал горожан быть в безопасных местах.