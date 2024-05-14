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росіяни завдали по Харкову кілька ударів: поцілили у житлову висотку в центрі

росіяни завдали по Харкову кілька ударів: поцілили у житлову висотку в центрі

Київ • УНН

 • 15441 перегляди

Російські війська завдали кілька ударів по Харкову. Відомо про удар по житловій висотці у центрі міста.

російські війська сьогодні вдарили кілька разів по Харкову, зокрема по багатоповерховому будинку у центрі міста. Станом на 16: 30 дані про постраждалих не надходили. Про це УНН повідомляє із посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова. 

"Відомо про удар по житловій висотці у центрі міста", - написав Терехов у Telegram. 

Як уточнив голова ОВА Олег Синєгубов, ворог завдав кілька ударів, в тому числі по житловій забудові центральної частини Харкова. 

"За інформацією медиків, на цю хвилину дані про постраждалих не надходили.  Є влучання біля житлових будинків", - написав Синєгубов у Telegram.

Вибухи у Харкові: окупанти вдарили по району житлової забудови14.05.24, 16:24 • 15702 перегляди

Тетяна Краєвська

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