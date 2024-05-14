росіяни завдали по Харкову кілька ударів: поцілили у житлову висотку в центрі
Київ • УНН
Російські війська завдали кілька ударів по Харкову. Відомо про удар по житловій висотці у центрі міста.
російські війська сьогодні вдарили кілька разів по Харкову, зокрема по багатоповерховому будинку у центрі міста. Станом на 16: 30 дані про постраждалих не надходили. Про це УНН повідомляє із посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.
"Відомо про удар по житловій висотці у центрі міста", - написав Терехов у Telegram.
Як уточнив голова ОВА Олег Синєгубов, ворог завдав кілька ударів, в тому числі по житловій забудові центральної частини Харкова.
"За інформацією медиків, на цю хвилину дані про постраждалих не надходили. Є влучання біля житлових будинків", - написав Синєгубов у Telegram.
Вибухи у Харкові: окупанти вдарили по району житлової забудови14.05.24, 16:24 • 15702 перегляди