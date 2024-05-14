россияне нанесли по Харькову несколько ударов: попали в жилую высотку в центре
Киев • УНН
Российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. Известно об ударе по жилой высотке в центре города.
российские войска сегодня ударили несколько раз по Харькову, в частности по многоэтажному дому в центре города. По состоянию на 16:30 данные о пострадавших не поступали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и председателя ОВА Олега Синегубова.
"Известно об ударе по жилой высотке в центре города", - написал Терехов в Telegram.
Как уточнил председатель ОВА Олег Синегубов, враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова.
"По информации медиков, на эту минуту данные о пострадавших не поступали. Есть попадания возле жилых домов", - написал Синегубов в Telegram.
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