россияне нанесли по Харькову несколько ударов: попали в жилую высотку в центре

российские войска сегодня ударили несколько раз по Харькову, в частности по многоэтажному дому в центре города. По состоянию на 16:30 данные о пострадавших не поступали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и председателя ОВА Олега Синегубова.

"Известно об ударе по жилой высотке в центре города", - написал Терехов в Telegram.

Как уточнил председатель ОВА Олег Синегубов, враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова.

"По информации медиков, на эту минуту данные о пострадавших не поступали. Есть попадания возле жилых домов", - написал Синегубов в Telegram.

Взрывы в Харькове: оккупанты ударили по району жилой застройки