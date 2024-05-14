Взрывы в Харькове: оккупанты ударили по району жилой застройки

Армия рф нанесла удар по Харькову. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, оккупанты били по району жилой застройки - вокруг многоквартирные дома, передает УНН.

"Опять удар по району жилой застройки - вокруг многоквартирные дома. О разрушениях и пострадавших информация уточняется", - сообщил Терехов и добавил, что в Харькове снова прогремел еще один взрыв.

Информацию об ударе по Харькову подтвердил и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Однако деталей относительно разрушений не привел.

"Оккупанты ударили по Харькову. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Относительно разрушений данные устанавливаются. Возможны повторные удары!" - сообщил Синегубов.

В Харькове прогремел взрыв - СМИ