Вибухи у Харкові: окупанти вдарили по району житлової забудови
Київ • УНН
Російська армія завдала ударів по житлових кварталах Харкова. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється
Армія рф завдала удару по Харкову. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, окупанти били по району житлової забудови - навколо багатоквартирні будинки, передає УНН.
"Знову удар по району житлової забудови - навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється", - повідомив Терехов і додав, що у Харкові знову пролунав ще один вибух.
Інформацію про удар по Харкову підтверди в і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Проте деталей щодо руйнувань не навів.
"Окупанти вдарили по Харкову. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Щодо руйнувань дані встановлюються. Можливі повторні удари!" - повідомив Синєгубов.
У Харкові пролунав вибух - ЗМІ14.05.24, 16:16 • 14071 перегляд