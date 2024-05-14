У Харкові пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
У Харкові чули вибух. У Повітряних силах попередили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину.
Вибух пролунав у Харкові, передає УНН із посиланням на Суспільне.
У Повітряних силах попередили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину.
"Мешканці міста Харків також прямуйте до укриття - ворожий КАБ у повітрі", - додав бригадний генерал юстиції, начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник у Telegram.
Наразі місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не коментували.
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