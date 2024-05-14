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З північних районів Харківської області до самого Харкова вже евакуювали понад 5 тис. людей - Терехов

З північних районів Харківської області до самого Харкова вже евакуювали понад 5 тис. людей - Терехов

Київ • УНН

 • 26650 перегляди

Люди евакуюються з тих районів Харківської області, де ведуться дуже активні бойові дії. На сьогодні у місті вже прийняли понад 5 тис. людей

З районів Харківської області, де ведуться активні бойові дії, евакуювали до Харкова понад 5 тис. людей. Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Ми готові приймати людей, які переселяються до нас. Люди евакуюються з тих районів Харківської області, де ведуться дуже активні бойові дії. На сьогодні ми вже прийняли понад 5 тис. людей. Крім цього, я провів перемовини з мером Одеси і він теж погодився приймати людей, якщо вони будуть бажати розміститися там

 - сказав Терехов.

Нагадаємо

На Харківщині за сьогодні було евакуйовано вже 140 людей, евакуація ще триває.

Павло Башинський

Павло Башинський

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