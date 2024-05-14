З північних районів Харківської області до самого Харкова вже евакуювали понад 5 тис. людей - Терехов
Київ • УНН
Люди евакуюються з тих районів Харківської області, де ведуться дуже активні бойові дії. На сьогодні у місті вже прийняли понад 5 тис. людей
З районів Харківської області, де ведуться активні бойові дії, евакуювали до Харкова понад 5 тис. людей. Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Ми готові приймати людей, які переселяються до нас. Люди евакуюються з тих районів Харківської області, де ведуться дуже активні бойові дії. На сьогодні ми вже прийняли понад 5 тис. людей. Крім цього, я провів перемовини з мером Одеси і він теж погодився приймати людей, якщо вони будуть бажати розміститися там
Нагадаємо
На Харківщині за сьогодні було евакуйовано вже 140 людей, евакуація ще триває.