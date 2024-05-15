Из северных районов Харьковской области удалось эвакуировать более 7 тыс. человек

Из северных районов Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия, из более 7 тысяч эвакуированных людей волонтерам удалось эвакуировать более 2 тыс. человек, а правоохранители вывезли из Волчанска и сел, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, около 1100 человек. Об этом в эфире телемарафона в среду рассказали волонтер Владислав Кулев и главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский, передает корреспондент УНН.

Детали

"Сейчас с 10 мая уже эвакуировано более 7 тыс. человек. Хотелось бы отметить, что именно волонтерами, волонтерским сектором было эвакуировано более 2 тыс. человек сейчас. Всем оказана необходимая помощь благодаря международным партнерам. Сейчас задействовано более 80 волонтерских общественных организаций, которые занимаются эвакуацией", - сказал Кулев.

Харьковский отметил, что именно полицией было эвакуировано около 1100 человек из города Волчанск и сел, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения.

"В городе ситуация остается тяжелой. Враг заходит с севера, занимает позиции на окраинах города Волчанск. Наши вооруженные силы пытаются держать врага, продолжаются тяжелые бои. Военная администрация оказывает всем помощь людям, которых эвакуировали, размещают их, кормят, оказывают социальную поддержку", - сказал Харьковский.

Он добавил, что Волчанск почти полностью разрушен из-за обстрелов россиян КАБами и артиллерией.

"Если дома даже остались целыми, то это не визуально целые. Там отсутствуют окна, крыши, разбито почти 80-85% города", - добавил полицейский.

По его словам, людей эвакуируют именно из домов, потому что большое количество лиц с инвалидностью, маломобильных людей, пожилых людей.

"Мы их забираем, вывозим, им всем оказывают помощь, размещаем в специальных центрах, и дальше уже там за ними наблюдают. Но есть люди, которые выходят с тех улиц, где продолжаются уличные бои, где Силы обороны осуществляют отпор врага. То те люди выходят в безопасные общественно известные места в Волчанске, уже оттуда звонят 102, и мы их забираем", - добавил Харьковский.

Кроме того, патрульный рассказал, что большинство эвакуированных людей - это те, которые в 2022 году пережили оккупацию со стороны россиян.

Напомним

В течение вторника, 14 мая, работники полиции эвакуировали с пограничья Харьковской области почти 200 человек.