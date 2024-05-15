Із прикордоння Харківщини евакуювали вже понад 7500 цивільних
Київ • УНН
Понад 7 500 цивільних осіб, у тому числі понад 760 дітей, були евакуйовані з прикордонних районів Харківської області з початку активних бойових дій на цій території.
Протягом вівторка, 14 травня, працівники поліції евакуювали з прикордоння Харківської області майже 200 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у соцмережах, передає УНН.
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Весь день – на Харківщині, де обстріли цивільної інфраструктури та штурмові дії ворога не припиняються. Відвідав прикордонників, які дають достойну відповідь на проривні спроби ворога – нищать техніку та окупантів. Заслухав доповідь командування, поспілкувався з військовими
Міністр розповів, що провів оперативну нараду з керівництвом підрозділів системи МВС: "Ситуація у прикордонних громадах залишається складною, але контрольованою. Всі наші підрозділи на місцях, усі – поруч із цивільними".
За його словами, від початку активних дій ворога на Харківщині евакуйовано понад 7500 осіб, зокрема більш як 760 дітей. Лише за сьогодні поліцейські вивезли майже 200 людей, евакуація триває.
Також Клименко відвідав медичний центр, де проходять лікування поранені військовослужбовці, поліцейські та рятувальники.
З північних районів Харківської області до самого Харкова вже евакуювали понад 5 тис. людей - Терехов 14.05.24, 19:25 • 26651 перегляд