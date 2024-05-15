С приграничья Харьковщины эвакуировали уже более 7500 гражданских

В течение вторника, 14 мая, работники полиции эвакуировали из приграничья Харьковской области почти 200 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в соцсетях, передает УНН.

Детали

Весь день - на Харьковщине, где обстрелы гражданской инфраструктуры и штурмовые действия врага не прекращаются. Посетил пограничников, которые дают достойный ответ на прорывные попытки врага - уничтожают технику и оккупантов. Заслушал доклад командования, пообщался с военными отметил Клименко.

Министр рассказал, что провел оперативное совещание с руководством подразделений системы МВД: "Ситуация в приграничных общинах остается сложной, но контролируемой. Все наши подразделения на местах, все - рядом с гражданскими".

По его словам, с начала активных действий врага на Харьковщине эвакуировано более 7500 человек, в том числе более 760 детей. Только за сегодня полицейские вывезли почти 200 человек, эвакуация продолжается.

Также Клименко посетил медицинский центр, где проходят лечение раненые военнослужащие, полицейские и спасатели.

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