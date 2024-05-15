З північних районів Харківщини вдалося евакуювати понад 7 тис. людей

З північних районів Харківської області, де тривають активні бойові дії, з понад 7 тисяч евакуйованих людей волонтерам вдалося евакуювати понад 2 тис. людей, а правоохоронці вивезли з Вовчанська та сіл, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, близько 1100 людей. Про це в ефірі телемарафону у середу розповіли волонтер Владислав Кульов та головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський, передає кореспондент УНН.

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"Наразі з 10 травня вже евакуйовано понад 7 тис. людей. Хотілося би відмітити, що саме волонтерами, волонтерським сектором було евакуйовано понад 2 тис. людей зараз. Усім надано необхідну допомогу завдяки міжнародним партнерам. Зараз задіяно понад 80 волонтерських громадських організацій, які займаються евакуацією", - сказав Кульов.

Харківський зазначив, що саме поліцією було евакуйовано близько 1100 осіб з міста Вовчанськ та сіл, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

"У місті ситуація залишається важкою. Ворог заходить з півночі, займає позиції на околицях міста Вовчанськ. Наші збройні сили намагаються тримати ворога, тривають важкі бої. Військова адміністрація надає всім допомогу людям, яких евакуювали, розміщують їх, кормлять, надають соціальну підтримку", - сказав Харківський.

Він додав, що Вовчанськ майже повністю зруйнований через обстріли росіян КАБами та артилерією.

"Якщо будинки навіть залишилися цілими, то це не візуально цілі. Там відсутні вікна, криші, розбито майже 80-85% міста", - додав поліцейський.

За його словами, людей евакуюють саме з домівок, тому що велика кількість осіб з інвалідністю, маломобільних людей, людей похилого віку.

"Ми їх забираємо, вивозимо, їм всім надають допомогу, розміщуємо в спеціальних центрах, і далі вже там за ними спостерігають. Але є люди, які виходять з тих вулиць, де тривають вуличні бої, де Сили оборони здійснюють відсіч ворога. То ті люди виходять в безпечні суспільно відомі місця у Вовчанську, вже звідти телефонують 102, і ми їх забираємо", - додав Харківський.

Окрім того, патрульний розповів, що більшість евакуйованих людей - це ті, які у 2022 році пережили окупацію з боку росіян.

Нагадаємо

Протягом вівторка, 14 травня, працівники поліції евакуювали з прикордоння Харківської області майже 200 людей.