Силам оборони вдалось частково стабілізувати ситуацію на Харківщині - Зеленський

Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію на Харківщині. Про це у вечірньому зверненні заяви президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Глава держави підкреслив, що сьогодні особлива увага приділяється фронту. усім районам бойових дій.

Сьогодні протягом усього дня – доповіді наших військових, Міністерства оборони. (...) Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію

За його словами, війська окупантів, які зайшли на Харківщину зараз нищать усіма доступними методами.

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Так само увага – усім іншим напрямкам. Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу