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Силам оборони вдалось частково стабілізувати ситуацію на Харківщині - Зеленський

Силам оборони вдалось частково стабілізувати ситуацію на Харківщині - Зеленський

Київ • УНН

 • 24336 перегляди

Силам оборони та безпеки України вдалося частково стабілізувати ситуацію в Харківській області, приділяючи особливу увагу прифронтовим районам поблизу кордону та Вовчанська, де вони продовжують оборонні дії проти окупаційних російських військ.

Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію на Харківщині. Про це у вечірньому зверненні заяви президент України Володимир Зеленський,  передає УНН.

Деталі 

Глава держави підкреслив, що сьогодні особлива увага приділяється фронту. усім районам бойових дій. 

Сьогодні протягом усього дня – доповіді наших військових, Міністерства оборони. (...) Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію

- заявив президент. 

За його словами, війська окупантів, які зайшли на Харківщину зараз нищать усіма доступними методами. 

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Так само увага – усім іншим напрямкам. Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу

- заявив президент. 

Також сьогодні протягом дня сьогодні були також доповіді щодо внутрішньої ситуації: це безпека, це ліквідація наслідків російських ударів.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що росіяни роблять спроби потіснити українські підрозділи в районі Вовчанська на Харківщині. Сили оборони дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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