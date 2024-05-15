Силам оборони вдалось частково стабілізувати ситуацію на Харківщині - Зеленський
Київ • УНН
Силам оборони та безпеки України вдалося частково стабілізувати ситуацію в Харківській області, приділяючи особливу увагу прифронтовим районам поблизу кордону та Вовчанська, де вони продовжують оборонні дії проти окупаційних російських військ.
Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію на Харківщині. Про це у вечірньому зверненні заяви президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Глава держави підкреслив, що сьогодні особлива увага приділяється фронту. усім районам бойових дій.
Сьогодні протягом усього дня – доповіді наших військових, Міністерства оборони. (...) Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію
За його словами, війська окупантів, які зайшли на Харківщину зараз нищать усіма доступними методами.
рф зосереджує зусилля, щоб прорвати оборону західніше Бахмута - Волошин15.05.24, 15:42 • 20861 перегляд
Так само увага – усім іншим напрямкам. Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу
Також сьогодні протягом дня сьогодні були також доповіді щодо внутрішньої ситуації: це безпека, це ліквідація наслідків російських ударів.
Нагадаємо
У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що росіяни роблять спроби потіснити українські підрозділи в районі Вовчанська на Харківщині. Сили оборони дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю.
Оборона Вовчанська: прикордонники показали, як нищать техніку окупантів на околицях міста 15.05.24, 16:54 • 20702 перегляди