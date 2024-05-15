Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию на Харьковщине - Зеленский

Силам обороны и безопасности Украины - всем задействованным подразделениям - удалось частично стабилизировать ситуацию на Харьковщине. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Глава государства подчеркнул, что сегодня особое внимание уделяется фронту. всем районам боевых действий.

Сегодня в течение всего дня - доклады наших военных, Министерства обороны. (...) Харьковщина - районы рядом с границей, город Волчанск - продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины - всем задействованным подразделениям - удалось частично стабилизировать ситуацию - заявил президент.

По его словам, войска оккупантов, которые зашли на Харьковщину сейчас уничтожают всеми доступными методами.

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Так же внимание - всем другим направлениям. Особенно Донецкая область - Покровское направление, также Купянское направление на Харьковщине. Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно, - на каждом направлении нам должно быть чем ответить врагу - заявил президент.

Также сегодня в течение дня сегодня были также доклады по внутренней ситуации: это безопасность, это ликвидация последствий российских ударов.

Напомним,

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что россияне предпринимают попытки потеснить украинские подразделения в районе Волчанска на Харьковщине. Силы обороны дают отпор, ведут огонь на поражение, а в городе продолжают прочесывать северо-западную окраину.

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