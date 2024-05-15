Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию на Харьковщине - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  103288 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  114099 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  124746 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  151672 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  138037 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157232 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153066 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131320 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175849 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210792 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  347454 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  388925 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  387798 просмотра

Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию на Харьковщине - Зеленский

Силам обороны и безопасности Украины удалось частично стабилизировать ситуацию в Харьковской области, уделяя особое внимание прифронтовым районам вблизи границы и Волчанска, где они продолжают оборонительные действия против оккупационных российских войск.

Война •   •  3529 просмотра
Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию на Харьковщине - Зеленский

Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно о вероятном нападающем

71-летний мужчина, предположительно Юрай Цинтул, писатель и сторонник оппозиции, был задержан по подозрению в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был госпитализирован с ранениями в голову и грудь после инцидента со стрельбой.

Криминал и ЧП •   •  2826 просмотра
Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно о вероятном нападающем

Google анонсировал новые функции в Gmail на основе ИИ Gemini

Google планирует интегрировать Gemini AI в Gmail, предоставляя такие функции, как сортировка электронной почты с помощью ИИ, подведение итогов пропущенных писем, упорядочение вложений в Google Диске, подведение итогов пропущенных встреч и поиск электронной почты на основе ИИ.

Технологии •   •  5547 просмотра
Google анонсировал новые функции в Gmail на основе ИИ Gemini

Индия призвала США "не смотреть узко" на их соглашение с Ираном

Индия подписала 10-летнее соглашение с Ираном о развитии стратегически важного порта Чабахар, инвестировав 370 миллионов долларов, несмотря на предупреждения США о рисках ведения бизнеса с Ираном, поскольку Индия считает, что порт принесет пользу всему региону, обеспечивая транзитный путь в Афганистан и Центральную Азию.

Экономика •   •  4408 просмотра
Индия призвала США "не смотреть узко" на их соглашение с Ираном

В российских тюрьмах находится почти 1700 гражданских украинцев - омбудсмен

По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, почти 1700 гражданских лиц удерживаются в российских местах несвободы, причем около 900 из них подтверждены МККК, а около 14 000 гражданских лиц официально считаются пропавшими без вести.

Война •   •  5369 просмотра
В российских тюрьмах находится почти 1700 гражданских украинцев - омбудсмен

Враг не достиг успеха: Плетенчук опроверг заявления россиян о захвате села Роботино

Российские войска понесли потери и были вынуждены отступить из Роботино после семи неудачных штурмов в течение трех дней, несмотря на продолжение атак, поскольку украинские южные защитники эффективно сдерживали наступление.

Война •   •  7118 просмотра
Враг не достиг успеха: Плетенчук опроверг заявления россиян о захвате села Роботино

Усыновитель даже одного ребенка имеет возможность получать отсрочку - Минсоцполитики

В Украине усыновители даже одного ребенка имеют возможность получить отсрочку от призыва на срочную военную службу, поскольку это балансирует интересы ребенка и государства, позволяя ребенку должным образом интегрироваться в новую семью.

Общество •   •  7554 просмотра
Усыновитель даже одного ребенка имеет возможность получать отсрочку - Минсоцполитики

В Иордании сорвана попытка поставки оружия диверсантам для дестабилизации ситуации - Reuters

Иордания сорвала поддерживаемый Ираном план контрабанды оружия в королевство для осуществления диверсий ячейкой "Братьев-мусульман", связанной с ХАМАС.

Новости Мира •   •  6592 просмотра
В Иордании сорвана попытка поставки оружия диверсантам для дестабилизации ситуации - Reuters

Войска рф обстреляли Александровку на Харьковщине: повреждены два многоквартирных дома

15 мая российские войска обстреляли из артиллерии село Александровка Харьковской области, повредив жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и разрушив магазин.

Война •   •  7630 просмотра
Войска рф обстреляли Александровку на Харьковщине: повреждены два многоквартирных дома

Франция передаст Украине новую партию ракет класса "земля-воздух" типа Aster

Франция поставит Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Aster для обеспечения непрерывной работы системы противовоздушной обороны SAMP-T.

Война •   •  10777 просмотра
Франция передаст Украине новую партию ракет класса "земля-воздух" типа Aster