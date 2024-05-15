Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб

На Харьковском направлении Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Сейчас продолжается зачистка северо-западных окраин Волчанска. В то же время войска оккупантов активно атакуют вдоль почти всей линии фронта. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Враг продолжает атаковать вдоль почти всей линии фронта. И в дальнейшем основные усилия сосредоточивает на Покровском и Купянском направлениях. Силы обороны гибко реагируют на действия оккупантов и принимают необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск - заявили в Генштабе.

На Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. По состоянию на сейчас наши воины уже отбили 10 атак в районе Слобожанского, Волчанска, Старицы и Липцы. Ситуацию удалось частично стабилизировать, продолжается зачистка северо-западных окраин Волчанска. С начала суток захватчики потеряли около 60 человек и 19 единиц вооружения и военной техники. Также поражено 11 укрытий противника.

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На Купянском направлении произошло 28 боевых столкновений, в частности в районах Стельмаховки, Синьковки, Ивановки и Твердохлебово. Данные о потерях агрессора данные уточняются.

На Лиманском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение у Новосадового и Торского. Нанесли 3 авиаудара в районе Лимана.

На Северском направлении российские войска совершили 7 атак на направлениях Николаевка - Спирное, Берестовое - Спирное, Яковлевка - Раздоловка, Соледар - Раздоловка, Золотаревка - Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг 9 раз атаковал наши позиции.

На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности атак. Всего сегодня здесь состоялась 31 атака оккупантов. Больше всего - в районах Новоалександровки и Нетайлово. Украинские защитники делают все возможное для недопущения продвижения противника.

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На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили 7 вражеских атак.

На Времовском направлении противник пытался потеснить наших защитников в районе Урожайного. Понес потери и отошел.

На Ореховском направлении враг продолжает давить возле Старомайорского, совершил 22 попытки штурмовых действий. Нанес авиационный удар в районе Роботино. Украинские воины удерживают оборонительные рубежи и позиции.

На Приднепровском направлении враг 5 раз атаковал украинских защитников вблизи Крынок, успеха не имел.

На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

В течение суток подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли удары по пункту управления, складу боеприпасов, 13 районах сосредоточения личного состава и других важных объектах противника. Наша авиация нанесла 2 удара по зенитным ракетным комплексам и 22 районам сосредоточения личного состава оккупантов - подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

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Напомним

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области, вероятно, замедлились за последние 24 часа. Сейчас российские силы применяют новую тактику на Харьковском направлении - используют небольшие штурмовые группы для проникновения на украинские позиции.